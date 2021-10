Anson Kong 29歲生日現身中環 並宣布做「江老闆」

MIRROR成員江𤒹生(AK)今日29歲生日,他與楊樂文 (Lokman )現身中環出席時裝品牌活動,二人以一身秋冬季服裝上陣,過百「生粉」(粉絲暱稱)迫滿現場,並大唱生日歌,場面墟冚。而昨晚AK就在其社交平台貼出多張型爆的照片,同時宣布推出自家服裝品牌成為老闆,產品有衫、帽、毛巾等等,非常多元化,AK寫道:「Happy Birthday to me, Happy Birthday to KYUBI。今年我終於完成宏願之一,親手育成一個自家品牌誕生,正式成為江!老!闆!」

他又解釋品牌名稱「KYUBI」的意思 :「(九尾)是日本最可愛神獸,象徵圓夢及保護。祝願支持KYUBI的您,保持初心,堅守夢想,型住努力,潮住成功。」不少圈中好友包括「鄧謝配」謝影雪、張繼聰、謝安琪等亦有留言恭賀。

而昨日記錯AK生日正日的花姐,今日再次貼出AK的短片並送上祝賀,花姐謂:「你嘅生日願望已經達成,我終於16/10先出你嘅生日post,再同你講聲happy birthday ,希望你以後快樂,做到你想做嘅事情。」