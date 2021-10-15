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Anson Kong 29歲生日現身中環 並宣布做「江老闆」
8 小時前
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AnsonKong江𤒹生
Anson Kong 29歲生日現身中環 並宣布做「江老闆」
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AK於IG宣布自己升呢做老闆。(江𤒹生IG)

MIRROR成員江𤒹生（AK）今日29歲生日，他與楊樂文 (Lokman )現身中環出席時裝品牌活動，二人以一身秋冬季服裝上陣，過百「生粉」(粉絲暱稱）迫滿現場，並大唱生日歌，場面墟冚。而昨晚AK就在其社交平台貼出多張型爆的照片，同時宣布推出自家服裝品牌成為老闆，產品有衫、帽、毛巾等等，非常多元化，AK寫道：「Happy Birthday to me, Happy Birthday to KYUBI。今年我終於完成宏願之一，親手育成一個自家品牌誕生，正式成為江！老！闆！」

他又解釋品牌名稱「KYUBI」的意思 ：「(九尾)是日本最可愛神獸，象徵圓夢及保護。祝願支持KYUBI的您，保持初心，堅守夢想，型住努力，潮住成功。」不少圈中好友包括「鄧謝配」謝影雪、張繼聰、謝安琪等亦有留言恭賀。

而昨日記錯AK生日正日的花姐，今日再次貼出AK的短片並送上祝賀，花姐謂:「你嘅生日願望已經達成，我終於16/10先出你嘅生日post，再同你講聲happy birthday ，希望你以後快樂，做到你想做嘅事情。」

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AK生日於工作中度過。(江𤒹生IG)
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大會為AK送上蛋糕，全場大唱生日歌。(江𤒹生IG)
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昨日「擺烏龍」的花姐亦再貼文補上祝賀。(江𤒹生IG)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/anson-kong-29歲生日現身中環-並宣布做「江老闆」-288836
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