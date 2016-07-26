Anson Lo生日｜李司棋都打卡讚厲害 新歌《不可愛教主》MV派福利

今日是MIRROR成員「教主」Anson Lo(盧瀚霆)的26歲生日，盧瀚霆後援會斥資過百萬，以鋪天蓋地的應援活動為偶像慶生，包括購下尖沙咀碼頭的巨型廣告牌、「粉紅教主」巴士、45個分布於銅鑼灣至中環沿線的巴士站燈箱，播放劇集《大叔的愛》或教主的舞台表演片段，大批神徒(Anosn Lo粉絲稱號)紛紛到尖沙咀或巴士站打卡，連李司棋都加入打卡行列，她昨晚在IG上載與Anson Lo廣告牌的合照，寫著，「到海港城購物，途中看到很多Anson Lo fans爭相拍照，我也影埋一份，年輕偶像好厲害！」

而兩位合作拍《大叔的愛》的隊友Edan(呂爵安)和Stanley(邱士縉)則按照MIRROR的慶生傳統，發放生日隊友的「黑圖」，Edan在IG限時動態上載Anson Lo睡覺的照片，Stanley則放送Anson Lo的舊照。早前請Anson Lo擔任演唱會嘉賓的Serrini，也在社交平台上載兩人貼身跳舞的照片，留言，「祝 @ansonlht (靚)生日快樂(這個女人的表情好僵硬during concert嘅最美好回憶)」

不過，最令神徒期待是Anson Lo今日推出全新單曲《不可愛教主》，此曲為熱播劇集《大叔的愛》的片尾曲，歌曲MV將於今晚7時上架，8時在各大商場播放，Anson Lo昨晚在社交平台發布MV 的21秒Teaser片段，大派福利展示其露背的片段，睇到「神徒」流血兼口水不止，向來怕魚的教主更與小丑魚近距離接觸。