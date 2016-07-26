Anson Lo被翻舊聞指曾公開出櫃 神徒：「佢咩性取向有咩問題？」

人紅自然是非多，近日憑BL劇《大叔的愛》演暖男阿牧爆紅的Anson Lo，他與Edan(呂爵安)演的阿田，更被封為「田牧CP」。不過隨著知名度大增，演活「阿牧」的Anson Lo的性取向備受關注，今日有傳媒翻出他的戀愛舊聞，指他於5年前曾「出櫃」公開認愛，ViuTV與Anson Lo暫時對報道不作評論，而「神徒」(Anson Lo粉絲)們則紛紛在網上留言表明無論甚麼性取向，都會繼續撐偶像，亦有網友感慨，「現代社會仍然覺得性取向可以摧毀別人努力係件可悲的事。」

今天有報道指Anson Lo曾在2016年的訪問中「出櫃」，公開承認與舞蹈導師Ka Lok因跳舞擦出愛火，兩人不理家人反對共譜戀曲。勇敢認愛的Anson Lo表明希望做自己和分享快樂，雖承受不少壓力，但起初不接受這段戀情的家人，最後都諒解他。不過，這段情僅維持一年多，在2016至2017年間，KaLok的社交網站仍有有不少與Anson Lo的合照，亦不乏一大班人合照，但自2018年就再沒有Anson Lo的照片，近年Ka Lok亦公開與另一男性舞者交往。ViuTV回覆傳媒時表示Anson Lo現時專注工作，私人事不回應。

神徒齊撐Anson Lo出櫃

其實都已是廿一世紀，在《大叔的愛》成功入屋的年代，不少「神徒」對於偶像曾認出櫃一事，紛紛留言：「佢咩性居向有咩問題？」、「係又點唔係又點，唔需要Anson回應wor、我欣賞佢嘅演藝作品、音樂作品同個人修養，5年前嘅新聞不值一提」、「追星又唔係要做佢女朋友」、「只要係愛，只要係愛嘅，又何須介意。支持教主！」而MIRROR經理人花姐(黃慧君)今日凌晨在Ig限時動態以英文留言表示，你不可能控制任何事，有時候你要放鬆及保持信念，相信事情會解決的。

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