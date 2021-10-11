ANSONBEAN拍廣告唔做乖仔 做bad boy自覺好有型

陳毅燊（ANSONBEAN）在短短的時間內不但成為品牌的新寵，拍攝大大小小的廣告，他更涉足歌、影壇，繼七月推出首支個人單曲《CRUSH (oh no!)》，近日第二支單曲《you made my day》也正式面世，女友視覺唱情歌，非常受落，ANSONBEAN今年亦參與首部電影及電視劇拍攝，成為炙手可熱的小鮮肉新人王。

最近ANSONBEAN接拍了全新電競手機廣告，今次他一改過往乖乖仔形象，在特效綠幕前拍攝，在一邊紅、一邊藍的霓紅燈下營造出人工智能bad boy形象，他又唱又跳，連在場女工作人員也被迷倒，他也笑言廣告中的角色很配合自己的「bad boy」個性，ANSONBEAN笑說：「都幾似我，好cool嘅感覺，今次同電競手機品牌合作，又要rap又要唱，走到錄音室錄歌，喺影樓拍攝時又唱又跳，感覺好玩、好有型。」

這次拍攝可謂非常認真專業，廣告商專誠為ANSONBEAN度身訂造rap版廣告歌，日前ANSONBEAN在影樓拍攝廣告短片與硬照，拍攝前ANSONBEAN循例也要先做一轉操肌熱身，他就地取材一見圓凳便拿起來舉，一舉便舉了數十下。

拍攝當日，廣告商的製作團隊以視像形式越洋合力製作，隊團們更大讚ANSONBEAN靚仔，他笑說：「第一次越洋合作，一路拍一路聽吓佢哋意見同溝通，佢哋有讚我呀，都係一次好有趣嘅經驗。」ANSONBEAN又表示希望有機會衝出香港，到海外發展，他說：「我都好鍾意打機嘅，經過今次之後，希望嚟緊有機會可以俾我拍到啲有關遊戲電玩廣告，不過我首先要苦練吓啲國語，希望有機會衝出香港。」