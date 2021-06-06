BTS不上《人氣歌謠》仍奪冠 Joy《Hello》作挑戰歌

韓國SBS電視台音樂節目《人氣歌謠》，今日出席偶像有Red Velvet的Joy、男團MONSTA X、GHOST 9、女團Rocket Punch、Everglow及MAMAMOO等，他們各自獻唱自己的挑戰歌，期望可在下周贏得好成績。

而防彈少年團(BTS)的《Butter》雖然沒有出席節目，但仍擊敗女rapper Heize的《Happy Coincidence》，和女團Oh My Girl的《Dun Dun Dance》，成為本周冠軍。上月21日發行的《Butter》，是一首充滿年輕激情和輕鬆氣氛的夏日歌曲，於美國Billboard Hot 100榜中排名第四，在全球各地國際音樂榜中，亦獲得極佳成績。

而剛推出個人專輯的Joy，改編女歌手樸惠京2003年發行的歌曲《Hello》，成為本周挑戰歌，有望成為下周《人氣歌謠》冠軍，因為Joy酷酷的歌聲，與歡快明亮曲風十分協調，在其他排行榜中亦有不錯成績。

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