ChillClub|Jace上台演出甩裙險走光 Dee@ERROR執生護花

ViuTV今晚於九展舉行《Chill Club The New Vibes》,ERROR、欣宜、岑寧兒及陳凱詠(Jace)輪流上台獻唱。他們各人以不同顏色登場,ERROR的Dee及保錡分別以橙色及藍色現身,而肥仔在4位dancer伴舞下跳唱《特務肥姜》,並用紫色代表自己。

肥仔阻止193亂講嘢

肥仔表示ERROR開始紅,但不及MIRROR厲害,並指ViuTV是藍色,所以兩隻色加埋變成紫色。193則稱紫色代表高貴和神祕,但放在ERROR身上則變成霓虹燈招牌。肥仔知道193「又嚟料」,即時打斷對方說話,非常搞笑。之後193自彈自唱《造星》的參賽歌曲《我的快樂時代》,並自言早前打籃球「篤魚蛋」,可能彈錯,最後只是上半段是自彈自唱。其後193獻唱新歌《再見puppy love》,並著大家「上下左右」跟住跳,稱新歌貫徹其騎呢歌詞作風。

Jace以一身綠色打扮上台,惟演唱《天生二品》時突然甩裙,幸好阿Dee即時執生,拿出外套讓Jace遮一遮,令對方避過走光。之後Jace改穿黑裙繼續演出。

欣宜肥仔舞鬥

今晚演出的高潮位,要數到肥仔與欣宜大跳勁舞,及後高潮一浪接一浪,ERROR出場接著唱出《宇宙最強》、《我們不Chok》及《我們很帥》,4子唱畢便扮作下台,但不消數秒又重新出場,並邀請欣宜、Jace及岑寧兒一齊上台合唱《All We Have Is Now》,現場有大批汽球從天花板降下來,令全場氣氛推至頂峰。

