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ChillClub｜Jace上台演出甩裙險走光 Dee@ERROR執生護花
1 小時前
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ViuTVJaceChill ClubERROR欣宜岑寧兒陳凱詠
ChillClub｜Jace上台演出甩裙險走光 Dee@ERROR執生護花
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ERROR、欣宜、岑寧兒及Jace今晚為《Chill Club》演唱會落力演出。

ViuTV今晚於九展舉行《Chill Club The New Vibes》，ERROR、欣宜、岑寧兒及陳凱詠(Jace)輪流上台獻唱。他們各人以不同顏色登場，ERROR的Dee及保錡分別以橙色及藍色現身，而肥仔在4位dancer伴舞下跳唱《特務肥姜》，並用紫色代表自己。

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肥仔與4位dancer再騷舞姿。
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193自彈自唱上半段《我的快樂時代》。
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193在台上以另一打扮與綠色造型示人的Jace表演。

肥仔阻止193亂講嘢

肥仔表示ERROR開始紅，但不及MIRROR厲害，並指ViuTV是藍色，所以兩隻色加埋變成紫色。193則稱紫色代表高貴和神祕，但放在ERROR身上則變成霓虹燈招牌。肥仔知道193「又嚟料」，即時打斷對方說話，非常搞笑。之後193自彈自唱《造星》的參賽歌曲《我的快樂時代》，並自言早前打籃球「篤魚蛋」，可能彈錯，最後只是上半段是自彈自唱。其後193獻唱新歌《再見puppy love》，並著大家「上下左右」跟住跳，稱新歌貫徹其騎呢歌詞作風。

Jace以一身綠色打扮上台，惟演唱《天生二品》時突然甩裙，幸好阿Dee即時執生，拿出外套讓Jace遮一遮，令對方避過走光。之後Jace改穿黑裙繼續演出。

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Jace在台上突然甩裙。
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幸有Dee出手，拿出黑色外套讓Jace遮一遮免走光。

欣宜肥仔舞鬥

今晚演出的高潮位，要數到肥仔與欣宜大跳勁舞，及後高潮一浪接一浪，ERROR出場接著唱出《宇宙最強》、《我們不Chok》及《我們很帥》，4子唱畢便扮作下台，但不消數秒又重新出場，並邀請欣宜、Jace及岑寧兒一齊上台合唱《All We Have Is Now》，現場有大批汽球從天花板降下來，令全場氣氛推至頂峰。

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欣宜與肥仔勁舞令全場high爆。
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ERROR先扮落台，隔幾秒之後再上台，令現場fans笑爆。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/chillclub｜jace上台演出甩裙險走光-deeerror執生護花-289502
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