I Believe I Can Fly|美國歌手R.Kelly性侵罪成 面臨終身監禁

憑歌曲《I Believe I Can Fly》紅遍全球的54歲美國男歌手R.Kelly,早前被9女3男指控性侵和性販賣等9項罪名,經過6星期審訊後,7男5女組成的陪審團經過9小時討論後,宣判R.Kelly全部罪名成立,將面臨終身監禁,他繼續還押,直至明年5月4日判刑。

控方指,R.Kelly在芝加哥經營一個犯罪集團超過30年,並有計劃地性誘拐少男少女。控方更揭發R.Kelly性侵未成年男女,將性病傳染給對方,逼女方墮胎及暴力對待。

為米高積遜寫歌

身兼作曲和監製的R.Kelly,90年代出道,1996年推出歌曲《I Believe I Can Fly》後大紅大紫,歌曲被多位歌手翻唱。R.Kelly曾3奪格林美獎,更曾為已故流行天王米高積遜創作《You're Not Alone》,被譽為史上最成功藍調歌手。

