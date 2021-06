Lenny Kravitz悼念黑人前輩演員Clarence Williams III

曾於六十年代經典犯罪連續劇《The Mod Squad》(《雌虎雙雄》,1968至1973)擔任主角 Lincoln Hayes的Clarence Williams III,因結腸癌於6月4日在洛杉磯去世,享年81歲。生於音樂世家的Clarence,父親是專業音樂家Clarence’Clay’ Williams Jr,祖父Clarence Williams,是美國爵士音樂的先鋒作曲家,嫲嫲Eva Taylor是一位藍調歌唱家兼演員。

縱橫影壇逾50年的Clarence,曾於搖滾電影《紫雨》(Purple Rain,1984)中飾演Prince的父親,又在怪雞導演David Lynch的電視劇《Twin Peaks》(1990)中,扮演FBI特工,以及在《The Legend of 1900》(1998)中,飾演著名藍調藝人Jelly Roll Morton,近年只在電影《A Day in the Life》(2009)及電視電影《Mystery Woman》(2005至2007)系列中演出,由於Clarence一早成名,是黑人文化的代表人物,很多名人包括搖滾巨星Lenny Kravitz、演員Reggie Watkins及作家Benjamin Dreyer等等,均有在社交網站悼念這位前輩。

網購平台MAMA730 已經面世,購物由此進︰https://mama730.com/