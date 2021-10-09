Stanley@MIRROR跟曾江合作拍廣告 心情又驚又喜：佢嘅戲令你跌入去

MIRROR近排廣告不斷，早前成員邱士縉(Stanley)拍攝點餐外賣平台廣告，並化身新晉魔術師，廣告中最驚喜的是曾江也一同拍攝，曾江化身殿堂級魔術大師，Stanley則向他拜師學藝，最後獲曾江收他為徒。

擔心浪費難得機會

昨天，Stanley在社交網貼上和曾江的合照，他表示得知拍攝廣告的對手是曾江時，心情又驚又喜，「我記得當時知道對手係曾江叔嘅時候，我心情又驚又喜！驚係怕做得唔好，浪費咗呢個難得嘅機會，喜就當然可以同『立即變黑亦得』嘅曾江叔合作係我嘅榮幸。佢嘅戲真係會令你跌咗入去，好厲害，好彩最後都肯收我為徒，多謝師父，希望大家喜歡今次的組合啦！」網民紛紛留言表示：「很難得的機會」。

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