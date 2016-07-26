《施政報告》倡增白石角東鐵站 專家料區內樓價比大市升5%

特首林鄭月娥公布新一份《施政報告》，當中她提出將邀請港鐵研究興建新的東鐵綫「科學園/白石角」站，有地產界人士表示，對區內居民而言可算是一大喜訊，所謂「路通財通」，以往鐵路開通必定對區內樓價起帶動作用。

屯馬線令傲雲峰呎價年內升15%

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，白石角內共8個住宅項目共提供逾8,000個住宅單位，以及科學園逾12,000工作人口，單靠現時巴士及小巴線，早已不勝負荷，形容新增白石角站，對區內居民可算是一大喜訊，情況如今年通車的屯馬線，已令宋皇臺站的傲雲峰平均實用呎價於年內上升逾15%，明顯優於大市，加上現今環保概念及交通便捷大前題下，即使豪宅項目，若是鄰近鐵路，承接力亦略勝一籌，正如今年黃竹坑上蓋兩豪宅項目開售，銷情亦相當理想。

陳永傑相信，白石角新增東鐵站，可帶動區內物業的買賣及租賃市場，於鐵路加持下，其樓價升幅可望優於大市5%。現時白石角區內入場費由開放式530餘萬元起，平均實用呎價由12,200元起。

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