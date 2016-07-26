施政報告｜重啟馬料水填海計劃 研東鐵綫建科學園/白石角站
3 小時前
施政報告｜重啟馬料水填海計劃 研東鐵綫建科學園/白石角站
特首林鄭月娥宣讀新一份《施政報告》，內容提到將重啟「馬料水填海計劃」，將沙田污水處理廠遷入岩洞以騰出現址，料可提供88公頃新土地，並主要用作創科發展，強化東部走廊地區以創科為主要經濟功能。
另外，林鄭月娥提出，政府將邀請港鐵研究興建新的東鐵綫「科學園/白石角」站，以位處白石角的香港教育大學運動中心用地為基礎，並按教大早前要求重置運動中心到大學本部附近的地點。政府亦會善用車站用地與毗鄰土地的發展潛力，提供更多房屋及區內居民需要的泊車位、商舖和公共設施。她說，已指示發展局、運房局和教育局聯同港鐵公司及教大，全力推展有關項目。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/施政報告｜重啟馬料水填海計劃 研東鐵綫建科學園白石角車站-287567