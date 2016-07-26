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施政報告｜重啟馬料水填海計劃　研東鐵綫建科學園/白石角站
3 小時前
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施政報告林鄭月娥特首立法會馬料水填海計劃白石角科學園港鐵教大
施政報告｜重啟馬料水填海計劃　研東鐵綫建科學園/白石角站
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林鄭月娥提出，研究東鐵綫興建「科學園/白石角」站，以位處白石角的香港教育大學運動中心用地為基礎。(資料圖片)

特首林鄭月娥宣讀新一份《施政報告》，內容提到將重啟「馬料水填海計劃」，將沙田污水處理廠遷入岩洞以騰出現址，料可提供88公頃新土地，並主要用作創科發展，強化東部走廊地區以創科為主要經濟功能。

另外，林鄭月娥提出，政府將邀請港鐵研究興建新的東鐵綫「科學園/白石角」站，以位處白石角的香港教育大學運動中心用地為基礎，並按教大早前要求重置運動中心到大學本部附近的地點。政府亦會善用車站用地與毗鄰土地的發展潛力，提供更多房屋及區內居民需要的泊車位、商舖和公共設施。她說，已指示發展局、運房局和教育局聯同港鐵公司及教大，全力推展有關項目。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/施政報告｜重啟馬料水填海計劃　研東鐵綫建科學園白石角車站-287567
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