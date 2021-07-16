《防賄條例》涵特首「走數」 林鄭：非無王管中央必看在眼內

行政長官林鄭月娥於2017年競選特首時承諾，將提出修訂《防止賄賂條例》涵蓋至特首一職，惟早前她反指做法將「衝住行政長官的憲制地位」，坦言有關承諾「一定走數」。林鄭月娥今日出席電台訪問被問到有關說法時，她重申修例決定「唔應該做」，但強調特首並非「無王管」，貪污或清廉必定被中央看在眼內。

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林鄭月娥表示，本港所有法律均適用於行政長官，但今次議題具獨特性。她解釋指，中央政府透過行政長官賦予本港高度自治權，而特首在《基本法》下是唯一擁有雙重效忠及問責的身分，需要同時向中央及本港負責，故不應將特首從中央政府可以監察或採取行動的機制中抽離，而單純受制於本地法例。

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林鄭月娥指，根據《基本法》訂明，行政長官「的確在行政立法司法之上」，若過度受制於本地法律或公眾問責，將直接影響特首憲制功能。她強調，特首並非「無王管」，清廉與否必定被中央看在眼內。

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