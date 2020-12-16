「中學生創新創意科技節」今開幕 獲政府贊助百萬元60間中學報名

政府於2019/20年財政預算案中撥款5億元推行「中學IT創新實驗室」計劃，接受資助中學申請，可向其提供最高100萬款項購置IT設備及舉辦相關課外活動。為配合計劃，香港無線科技商會將於今起至年底舉辦「中學生創新創意科技節」，透過中學AR及VR賽事、航空STEM訓練課程等共3場比賽及逾40個師生工作坊，助中學推行相關創科活動及參與計劃。科技節獲政府資訊科技總監辦公室贊助約100萬元，暫有60間中學報名參與。

林偉喬：計劃現批出130項申請共5千萬元

政府資訊科技總監林偉喬今出席科技節開幕禮時指，「中學IT創新實驗室」計劃去年12月起接受中學申請，至今收到逾180間學校申請，共批出約130項申請，涉約5,000萬元撥款，獲批中學已展開不同創科活動。

政府另將計劃延伸至小學，於今年度財政預算案撥款逾2億推行「奇趣IT識多啲」計劃，接受資助小學申請，每間提供最高40萬資助。林指，計劃將於9月起開始推行。

3場「智慧防疫」比賽及40個工作坊

科技節將於今年7至12月期間推出3場以「智慧防疫」為主題的比賽，當中「全港中學最強AR/VR挑戰賽」讓學生以「科技與抗疫」等主題設計AR及VR作品；「Ｈackathon創科馬拉松」讓學生按主題設計及編寫程式，另有「全港青少年機械人創科挑戰杯」。

科技節亦將推出逾40個創科工作坊予中學師生參與，其中「航空STEM訓練課程」教導師生在校內引進及推行航空課程，亦分享航空業的經驗。

中五生創AR掃描LOGO獲資訊

聖保祿學校中五生黃翊於今年6月起科技節為設計AR裝置，在科技公司Edmodo研發的「101AR」手機應用程式中研創出AR設計，令學校師生只須下載應用程式，並於程式中掃描科技節的大會LOGO，即可顯示出版面，予師生點擊觀看宣傳短片、比賽及工作坊的報名詳情。