當選傑青指曾令母「三度失望」 「劍后」江旻憓：感謝世上最好嘅香港觀眾

國際青年商會香港總會公布今年十大傑出青年，當中包括香港女子劍擊(重劍)運動員「劍后」江旻憓上榜，成為繼師姐何嘉麗及殘奧「7金劍后」余翠怡後，再次有女劍手成為「傑青」。

一身白色長裙的江旻憓致辭時透露，自己從小志願是做個乖女，但人生3次令媽媽失望，包括媽媽想她做芭蕾舞者，但她3歲已不喜歡跳舞，長大後未如媽媽所願找安穩工作，反而決心成為全職運動員，不過自己在奧運中落敗。然而，江旻憓表示，即使失敗亦會再次努力、不斷進步，並「感謝世界上最好嘅香港觀眾」一直對她的支持，令運動員感動，她又提醒港人要多做運動。

其他的傑青得獎者包括，相達生物科技創辦人暨行政總裁招彥燾、香港管弦樂團駐團指揮廖國敏、中大醫學院外科學系助理教授張源津、金記控股有限公司主席徐汶緯、港大醫學院臨床腫瘤學系臨床副教授林嘉安，以及簡松年律師行顧問律師簡汝謙。

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