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打風｜「進擊的煙花」緩慢迫近 台灣沿岸風雨增強
1 小時前
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颱風煙花打風台灣塌樹
打風｜「進擊的煙花」緩慢迫近 台灣沿岸風雨增強
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海巡署以「進擊的煙花」吸引民眾關注颱風煙花的威力，勿到海邊觀浪。(台灣海巡署FB)

颱風「煙花」正朝西北方向緩慢接近台灣東北部海面。當地氣象局表示，煙花處於引導氣流不明顯且相對複雜的環境下，移動相當緩慢，預計到周六，引導氣流才會變得明顯，令煙花加速朝西北方向前進，逐漸通過台灣北部外海，並離開台灣。

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煙花移動緩慢，路徑或再有變。(香港天文台網站)

氣象局指，受煙花外圍環流影響，台灣沿岸風雨明顯增強，預計今日桃園、新竹及台北山區、新北山區、苗栗山區、宜蘭山區有局部大雨或豪雨。桃園今日凌晨已接連有大樹倒塌，造成兩車擦撞，司機均無大礙。台南上午亦有大樹倒塌擊中路邊停泊的私家車。台中下午1時許則有一棵約10米高大樹突然被強風吹倒，擊中一輛停泊路邊的私家車，並砸斷一支路燈。

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受煙花外圍環流影響，台灣多地塌樹。(互聯網)

此外，台灣北海岸、馬祖今日出現5米長浪，東半部沿海亦有3米高長浪，台灣西部沿海也測到9級強陣風。警方已到觀光風景區、沿海勸離觀浪民眾。海巡署在Facebook發布「進擊的煙花」漫畫，提醒民眾「別在這時候到海邊觀浪或進行任何遊憩活動」。新北市環保局則針對易積淹水或高風險區域的水渠加強檢查及清淤，北部主要水庫翡翠水庫亦自下午3時起調節性放水。

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台灣警方在海邊拉起封鎖線，防止民眾觀潮。(互聯網)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/「進擊的煙花」緩慢迫近-台灣沿岸風雨增強-277016
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