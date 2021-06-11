【友里蹤跡】照顧者心聲：望大眾下載「友里蹤跡」APP

協尋腦退化症走失人士

李太拿起手袋，開了家門一下子就衝了出去。「誰說老人家就是行動慢？媽媽走起上來，我們攔也攔不住。」女兒李小姐說。媽媽自確診腦退化症後，行動仍然自如，但性情間中變得容易躁動，不想留在家中；有時，她又會覺得這個住了廿多年的地方不是她的「家」，常常想回到當年新婚的小房子。這些沒有預兆的「出走」都教李小姐十分傷腦筋。

雖然每次媽媽想外出，李小姐都會盡量陪伴左右，但為安全起見，她買了一個智能電話給媽媽，但李太不是忘記放入手袋，就是忘了充電。縱使媽媽未曾試過走失，但李小姐眼見不少腦退化症長者走失十分普遍，有些甚至遇到交通意外或跌倒，因此，她常常感到擔心。「現時幸好還看得住，但恐怕終有一天會走失。」除了智能電話外，其實李小姐一直都在尋找合適的裝置，直到她看見低耗電量的藍牙短距偵測裝置——「守護蹤」，就覺得值得讓媽媽試用。

「由於『守護蹤』不用充電且耗電量低，所以我認為可以給媽媽多一份保障。加上外形似一張普通的卡片，可以放在她常用的手袋裡。如果她手機沒電，還有『守護蹤』可作後備。」李小姐說。

除了卡片款外，「守護蹤」還有圓形匙扣和手杖掛鈎款，透過藍牙短距偵測技術，讓已下載「友里蹤跡」應用程式的公眾，偵測附近走失而備有守護蹤的長者，並將其位置通報給照顧者。因此知道箇中原理的照顧者都明白越多人下載，找到走失人士的機會便越大，所以大家不妨鼓勵樓下保安及附近相熟的街坊一起下載。

立即下載「友里蹤跡」APP：

IOS (iphone手機)：https://jccpa.page.link/ccdam730ios

Android (非iphone手機)：https://jccpa.page.link/ccdam730android

查詢及索取「守護蹤」

賽馬會耆智園 （新界東、九龍及離島） 電話：6804-6307 聖雅各福群會 （香港島、新界西及荃葵青） 電話：8105-5818

捐助機構

香港賽馬會慈善信託基金

主辦機構

賽馬會耆智園

合辦機構

聖雅各福群會、香港科技大學