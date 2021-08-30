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【友里蹤跡】耆跡支援系列──餐飲篇
資料由賽馬會耆智園提供
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【友里蹤跡】耆跡支援系列──餐飲篇
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患有腦退化症的陳婆婆早上喜歡到茶樓飲茶。

部長問陳婆婆：「飲咩茶呀？」

陳婆婆答道：「平時飲開果啲囉。」

部長再問：「即係咩茶呀？」

婆婆想了又想但卻說不出口。

部長見狀，耐心地介紹：「我哋有普洱、水仙、香片。」

婆婆說：「咁香片丫，唔該。點解咁耐都唔見有點心車嘅？」

「我哋宜家都轉哂用點心紙㗎喇，一係我幫你剔啦。你想食咩呀？」部長主動提供協助。

腦退化症人士有時會難以用適當名稱去形容物件，因此唯有以空泛的語句去代替人物／物件／地方的名稱，例如「我去嗰度囉」、「我食緊啲嘢」、「我想搵嗰個人呀」等。

食肆如酒樓、快餐店等均是許多長者常到的地方，無論是食肆職員或是店內的顧客，都可以主動為腦退化症的顧客提供協助，適時伸出援手：

  • 若顧客無法清晰地表達自己的意思時，請耐心聆聽他的需要
  • 當顧客在點餐時遇到困難，可給予兩至三個選擇，例如：「你想要义燒飯還是海南雞飯？」
  • 當顧客重覆點相同餐點時，可以提醒他們
  • 如顧客於付款或找續時遇到困難，技巧地提供協助，例如：「不如我幫你一齊數一數，好嗎？」

賽馬會耆智園及聖雅各福群由即日起至9月26日期間安排了「友里蹤跡」流動車巡行全港各區，藉此讓更多朋友認識「友里蹤跡」社區計劃的內容並呼籲大眾下載手機程式成為「耆跡天使」，以及方便有需要人士索取免費「守護蹤」電子裝置，為腦退化症人士照顧者提供更多地區及時段選擇。如有興趣申請「守護蹤」電子裝置，請參閱流動車路線圖，再聯絡賽馬會耆智園及聖雅各福群會預約。申請流程需時約30分鐘，名額有限，先到先得。

「賽馬會『友里蹤跡』社區計劃」詳情：

https://www.jccpa.org.hk/tc/special_projects/current_projects/ccd/index.html

查詢及索取「守護蹤」*：
賽馬會耆智園（新界東、九龍及離島）
電話：6804-6307

聖雅各福群會（香港島、新界西及荃葵青）
電話：8105-5818

*請預先登記

捐助機構
香港賽馬會慈善信託基金

主辦機構                
賽馬會耆智園

合辦機構
聖雅各福群會、香港科技大學

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/【友里蹤跡】耆跡支援系列──餐飲篇-283254
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