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七一刺警｜周浩鼎促查法輪功在案中角色　鄧炳強：會全面調查
1 小時前
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七一刺警周浩鼎鄧炳強立法會法輪功
七一刺警｜周浩鼎促查法輪功在案中角色　鄧炳強：會全面調查
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周浩鼎(右)要求徹查法輪功在七一刺警案中的角色，鄧炳強表示會全面調查。(資料圖片)

保安局長鄧炳強出席立法會會議，一眾建制議員要求政府打擊及取締被中國政府定性為「邪教」的法輪功。當中民建聯周浩鼎就近日七一刺警案質疑法輪功角色，除要求取締法輪功這個「過街老鼠」，亦要求局方徹查，法輪功及其他組織有否煽動此次「恐襲」，又或者煽動他人企圖淡化或美化事件。鄧炳強回應，當局會作全方位調查。

鄧炳強稱，雖然行兇者只是一人，但他在被激化的過程中，受甚麼人或組織鼓動及激化，是當局調查的必然重點，同時有否人意圖去淡化及美化都是調查重點。

8年共移除逾3500次法輪功宣傳品

鄧炳強又稱，不會公開評論個別組織會否違反《港區國安法》。對於謝偉俊議員質疑當局為何不用《形事罪行條例》對付法輪功，鄧炳強透露，在 2013 年至本年 5 月，當局移除了 3,525 次法輪功在政府土地的宣傳品，相信《港區國安法》實施後，針對違法組織的執法會更有效。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/七一刺警｜周浩鼎促查法輪功在案中角色　鄧炳強：會全面調查-274840
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