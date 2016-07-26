七一刺警｜警搜港大學生會 林鄭不認同趕盡殺絕

警方國安處昨日搜查港大學生會綜合大樓，消息指涉港大學生會評議會早前通過動議感激七一刺警案施襲者。特首林鄭月娥今早出席電台節目時表示，不認同有人指她趕盡殺絕，強調並非自己給予指示要求警方處理，特首不會就事件介入和干預，重申「我無呀。」

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對於港大學生會評議會已就事件道歉，林鄭月娥批評，「大學生唔係小朋友」，大學生必須對自己有要求，「唔可以話我哋今日一致認為向社會表達呢啲嘢，第二日就話我講錯咗我收反」，強調這些並非大學生應有的表現。她重申，面對七一刺警案，社會只能有一個反應，便是共同譴責，強調任何人不應「藉此美化我認為社會應該共同譴責的行為」。

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冀落區到學校諮詢

林鄭談及施政報告諮詢情況，她指，過去兩年經歷「黑暴」和疫情，諮詢工作均透過小組形式或網上進行，沒有安排傳媒採訪，故給予大眾觀感近年政府較少諮詢工作。她續指，一直希望與青年同行，但擔心若落區到學校作諮詢會出現示威，認為「無謂麻煩到學校」，不過仍希望探訪學校，與學生傾談，但需要檢視安排上是否可行。

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