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七一刺警｜警搜港大學生會　林鄭不認同趕盡殺絕
4 小時前
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七一刺警林鄭月娥港區國安法港大學生會評議會施政報告公眾諮詢青年同行
七一刺警｜警搜港大學生會　林鄭不認同趕盡殺絕
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七一刺警｜警搜港大學生會　林鄭不認同趕盡殺絕 (資料圖片)

警方國安處昨日搜查港大學生會綜合大樓，消息指涉港大學生會評議會早前通過動議感激七一刺警案施襲者。特首林鄭月娥今早出席電台節目時表示，不認同有人指她趕盡殺絕，強調並非自己給予指示要求警方處理，特首不會就事件介入和干預，重申「我無呀。」

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對於港大學生會評議會已就事件道歉，林鄭月娥批評，「大學生唔係小朋友」，大學生必須對自己有要求，「唔可以話我哋今日一致認為向社會表達呢啲嘢，第二日就話我講錯咗我收反」，強調這些並非大學生應有的表現。她重申，面對七一刺警案，社會只能有一個反應，便是共同譴責，強調任何人不應「藉此美化我認為社會應該共同譴責的行為」。

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警方國安處昨日搜查港大學生會大樓。(直播截圖)

冀落區到學校諮詢

林鄭談及施政報告諮詢情況，她指，過去兩年經歷「黑暴」和疫情，諮詢工作均透過小組形式或網上進行，沒有安排傳媒採訪，故給予大眾觀感近年政府較少諮詢工作。她續指，一直希望與青年同行，但擔心若落區到學校作諮詢會出現示威，認為「無謂麻煩到學校」，不過仍希望探訪學校，與學生傾談，但需要檢視安排上是否可行。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/七一刺警｜警搜港大學生會　林鄭不認同趕盡殺絕-276255
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