七一刺警｜批家長帶子女企圖悼念施襲者 鄧炳強：令人心寒

七一銅鑼灣警員遇襲案，受傷的28歲警員情況由嚴重轉為穩定。保安局長鄧炳強表示，留意有人將兇徒視作「烈士」，他譴責有人鼓吹和美化暴力和恐怖主義，指見到昨日有家長帶同子女，到案件現場企圖悼念恐怖份子，形容令人心寒，質疑是否想將下一代變成像兇徒一樣的恐怖分子。

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鄧炳強稱，有背後推手不想香港安寧，令市民互相仇恨，政府會用《港區國安法》和其他法律條例，打擊鼓吹恐怖活動的人，強調網上和現實進行同類行為都屬犯法，警隊和其他執法部門一定會盡全力將違法者抽出來，送入監房。

獻花擾亂跌序便須執法

被問到有學者認為導致事件的原因，是因為市民缺乏發聲及疏導情緒的渠道，鄧炳強形容有關說法是「本末倒置」，反問「係咪警察唔捉賊就無人犯法」，批評有人企圖以歪理矇騙社會，為犯法行為開脫。至於昨日有市民到案發現場獻花，鄧表示，要視乎獻花的行動會否引致社會混亂，或其他違法行為，警方必須執法。