三文治藏核潛艇機密售外國 美國海軍工程師夫婦遭FBI放蛇斷正

美國海軍一名核子工程師與妻子，被控收取10萬美元(約78萬港元)虛擬貨幣，向外國出售軍事機密資料，包括弗吉尼亞級核潛艇的資料。兩人遭聯邦調查局(FBI)卧底探員放蛇拘捕，據悉他們將資料藏在花生醬三文治內交給買家。

美國司法部稱，兩名被告分別是42歲的Jonathan Toebe及其49歲妻子Diana，他們過去近一年將機密資料售給一個國家的代表，當局未有透露是哪一個國家。FBI指，Toebe在2020年4月向一個外國政府發送一袋海軍文件，並稱有興趣出售弗吉尼亞級核潛艇反應堆的資料。對方未有理會，並在美國大選過後，在2020年12月將資料交給美國政府。Toebe將加密的記憶卡分別藏在花生醬三文治、一包香口膠和膠布內，並放於FBI事先安排好的秘密傳遞點，之後探員在上周六於西弗吉尼亞州拘捕他與其任教師的妻子。

加入海軍行動首長辦公室15個月

報道指Toebe在海軍行動首長的辦公室工作了15個月，並自2012年起參與海軍核推進器的工作，可接觸減低核潛艇聲響和震動以免暴露行蹤的秘密技術。Toebe還向「準買家」政府要求，一旦他身份暴露，可協助他和家人離開美國，他們已準備好護照和金錢。他又向對方提供接觸的方法，並顯示有關國家的語言非英語，為不好的翻譯道歉，以及希望對方將信件交給軍方情報機關，強調這絕非惡作劇。

收54萬後上當

FBI卧底探員假扮有關外國政府的代表接觸Toebe，他初時仍有戒心，直至探員答應事成後給予10萬美元、難以追蹤身份的虛擬貨幣門羅幣(Monero)作報酬，並在拘捕他前先後給予Toebe共7萬美元(約54.6萬港元)，成功讓他上當。FBI稱，探員今年6月向Toebe發送1萬美元(約7.8萬港元)虛擬貨幣，以顯示友好和取得他信任。數周後，探員見到他抵達在西弗吉尼亞相約好的交易地點，其妻子Diana負責把風，而探員這一次給了他2萬美元(15.6萬港元)。

電郵顯示接頭國家擁核潛艇

法庭文件指，探員在收取點取得的花生醬三文治的兩塊麵包之間發現用膠袋包著的記憶卡。FBI將記憶卡內資料交給海軍專家檢視後，證實它是弗吉尼亞級核潛艇反應堆的設計資料和性能數據。在其後數月，探員繼續與Toebe接觸，在今年8月那一次，給了約7萬美元，他將記憶卡藏在一包香口膠內，卡裡有弗吉尼亞級核潛艇的概略設計。雙方的來往電郵顯示，接頭國家早擁有核潛艇。目前只有6個國家擁核動力潛艇，分別是中國、法國、印度、俄羅斯、英國和美國。

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