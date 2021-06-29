世界表情日｜邊3個Emoji可以增加好感度？茄子水蜜桃要小心使用？

現代人使用通訊軟件少不免會使用emoji,除了能更精准表達自己的心情和狀態，有時候適當地使用表情符號更可化解對話中的尷尬，減少爭執的機會。適逢世界表情符號日，電腦軟體公司Adobe對全球約7,000人進行調查，並發表了《2021 年全球表情符號趨勢報告》，公布了最受歡迎的5個符號、有助增加好感度的符號，以及多項與表情符號等相關的調查結果。

調查發現最受歡迎的個符號依次為笑到喊、讚、愛心、飛吻及哭臉。若想增加好感度，應選擇排名首三位的飛吻、愛心微笑、愛心眼睛。不過，需要留意茄子、水蜜桃、鬼臉這些降低好感度的符號。此外，報告亦預期用於表達情感、關係、飲食、動物與自然、物件的表情符號將持續增加，並在數碼通訊中擔當重要的角色。

符號有助建立同理心的世界

超過一半受訪者表示，相較電話或面對面交談，他們更傾向使用表情符號表達自我。90% 的受訪者認為表情符號讓他們更容易表達自我。大部分受訪者表示會因為表情符號更能感到同理心 (88%)，認為使用表情符號的人更友善、有趣及更具個性 (67%)，甚至可以跨過語言障礙 (89%)。與單純地使用文字相比，表情符號可協助人們通過圖像以接近語音、手勢及情緒的方式，更深入地了解數碼訊息背後的概念、情感與想法。

調查亦顯示人們對符號的理解存在差異，唯受訪者均同意使用符號時需注意禮節。報告列出3個最容易令人誤會的符號，依次是茄子、水蜜桃、小丑。

在工作場所使用表情符號好處多

報告亦顯示，在工作場所使用表情符號能帶來眾多好處，有助挽留人才、協作與溝通，例如讚、加油及 OK 等符號有助增加工作效率。亦有超過一半的受訪者喜歡在工作時使用符號 (66%)，認為在工作時使用符號可增加好感度及信用等正面影響 (71%)，認為符號有助團隊更有效地作出決定 (63%)，減少會議或電話聯繫的需要 (51%)。值得留意的是，逾半 Z 世代認為如果團隊及上司使用符號溝通，會讓他們工作時更滿足。