世衞據報召20名科學家組隊重啟新冠疫情溯源調查

《華爾街日報》(WSJ)報導,世界衞生組織(WHO)正召集新的科學家團隊,試圖重啟新冠肺炎疫情溯源調查。

報道指,團隊名為「新病原起源科學諮詢小組」(Scientific Advisory Group for Origins of Novel Pathogens,SAGO),將是常設委員會,將協助世衛調查未來爆發的疫情,以及確認造成新疾病出現風險增加的人類活動。該小組部分任務將是負責調查現今疫情起源。世衞正召集由約20名科學家組成團隊,包括實驗室安全專家、生物安全專家和遺傳學家,以及深諳病毒如何從自然界擴散開來的動物疾病專家,他們將被委任在中國及其他地方尋找疫情起源的新證據。

世衞官員料調查病毒是否源自實驗室將使中國憤怒

根據世衞官員,這個新團隊受命調查疫情起源可能性,包括新冠病毒是否可能源自實驗室,這項假設尤其使中國感到憤怒。世衛將在本週結束前選出新團隊成員,但只要僵局仍然存在,該團隊是否能派專家搭機前往中國仍未清楚,或在解決疫情起源辯論方面能否取得重大進展。

世衞領導的一個10人專家組,今年初曾到武漢等地考察,到3月發表報告,認為病毒從實驗室洩漏是「極不可能」,但美英等多國認為調查未能完全取得原始數據,要求世衞繼續進行研究。世衞總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)其後指,不應過早就病毒是否涉及實驗室洩漏下定論。專家組成員於上月在《自然》期刊撰文,指在武漢調查期間,時間和所獲授權均有限,當時的初步研究不預期可為病毒起源提供確切答案,呼籲各國支持病毒溯源工作,惟負責率團到武漢的世衞調查團團長安巴雷克未有在文章署名。中國表明不接受將中國違反實驗室規則造成病毒洩漏作為研究重點之一的溯源計劃。

相關新聞: