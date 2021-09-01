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中加角力 加國遊行聲援被押千日兩公民 中方斥嚴重干預司法主權
1 小時前
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中加角力康明凱斯帕沃爾加拿大遊行自由行7000步
中加角力 加國遊行聲援被押千日兩公民 中方斥嚴重干預司法主權
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數百人參與「自由行7,000步」遊行。(資料圖片)

加拿大前外交官康明凱(Michael Kovrig)和公民斯帕沃爾(Michael Spavor)在中國被拘押1,000日，加拿大首都渥太華有民眾遊行，爭取兩人獲釋回國。中國駐加拿大大使叢培武批評加方少數政客和媒體，炒作康明凱和斯帕沃爾被中方拘押千日，對中國司法機關依法辦案進行無端指責，是嚴重干涉中國司法主權，中方對此表示堅決反對。

數百人周日在渥太華遊行，要求中國釋放康明凱及斯帕沃爾，部分人士穿著印有「為兩個Michael而行」(March for the Michaels)字眼的T恤。

遊行名為「自由行7,000步」(7,000 steps for freedom)，以向每日在監倉打圈行走7,000步維持身心健康的康明凱致意。據報斯帕沃爾亦靠瑜伽、冥想及做運動來強健身心。外長加爾諾(Marc Garneau)及多位反對派議員亦有參加，加爾諾發聲明斥中方任意拘留，是不公義及不道德、司法程序不透明。

總理杜魯多周日被問及有批評認為加國政府在營救二人上做得不夠，表示正用盡方法向中國政府施壓，只是當局「通常不會在公眾地方叫嚷」(usually not shouting in the public square)。

華為副董事長孟晚舟2018年底過境加拿大被捕後，康明凱和斯帕沃爾被中方以涉嫌危害中國國家安全為由拘留，並被控以間諜罪。其中康明凱3月受審，擇期宣判；斯帕沃爾上月則被裁定為境外刺探、非法提供國家秘密罪成，判監11年及驅逐出境。

叢培武：拘押孟晚舟才是脅迫外交
中國駐加拿大大使叢培武批評，加方任意拘押孟晚舟超過1,000日，才是不折不扣的任意拘押和脅迫外交，敦促加方停止以任何方式對中方進行抹黑攻擊。  

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/中加角力-加國遊行聲援被押千日兩公民-中方斥嚴重干預司法主權-283596
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