中年警起飛腳虐打5歲親兒 控方提改簽保守行為獲批准

去年網絡瘋傳涉虐兒片段，片中男子不斷辱罵兒子「垃圾」，並向其掟施鞋及兩度起飛腳。涉案男子當時為休班警員，被控蓄意襲擊令兒童蒙受傷害罪。案件今日於東區裁判法院再訊，控方申請改以簽保守行為方式處理，獲主任裁判官徐綺薇批准，最終頒令被告自簽2,000元守行為36個月，並須嚴守社工指示定期接受輔導。

42歲被告曾偉聰報稱警員，現已停職，被控於2020年1月13日，在鴨脷洲海怡半島某單位內，身為管養及照顧5歲男童X的人，故意襲擊男童X，相當可能導致男童X受到不必要健康損害。

控方於庭上透露，被告事後搬離單位，並有接受定期心理輔導，每周與兒子見面一次，現時父子相處融洽，其妻亦表明不追究，因此控方申請改以簽保守行為處理。控方透露，被告目前與妻子正進行婚姻訴訟，其中去年10月曾到社會福利處進行家庭詳細調查報告，認為報告內容正面。

官：被告極暴力、完全失控

主任裁判官徐綺薇反駁，案情非常嚴重，認為被告行為極暴力、完全失控，但考慮到受害男童與其母親的意願，擔心案件繼續審訊會持續為他們帶來傷害，最終接納控方申請。

案發時男童嚇至嚎哭

涉案片段於去年4月底在網上瘋傳，片長約15分鐘，片中男子連番辱罵男童為「垃圾」，更怒斥「生你兩個，搞亂呢個社會」，情緒極為激動，更突然除脫拖鞋掟向男童，並兩度起腳踢男童，令男童不斷嚎哭。