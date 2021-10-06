Am730
Am730
Am730
Am730
News
中美角力｜拜登與習近平料年底前舉行視像會議
1 小時前
#Hashtags
中美角力拜登習近平
中美角力｜拜登與習近平料年底前舉行視像會議
news-images
美國總統拜登和中國國家主席習近平據悉預計將在年底前舉行視像會議。(左：美聯社；右：資料圖片)

據外媒引述美國政府一名高級官員表示，美國總統拜登和中國國家主席習近平預計將在年底前舉行視像會議，這位官員還表示，有關想法是拜登上個月在電話中向習近平在視像會議中提出。

沙利文與楊潔篪會面    討論港台等問題

此外，中國高級外交官楊潔篪與美國白宮國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)在蘇黎世舉行約6小時的會面。楊潔篪指中美對抗會令兩國以至全世界受損，並反對以「競爭」來定義中美關係，楊潔篪又在會上闡述中方在涉台、涉港、涉疆、涉藏、涉海、人權等問題的嚴正立場，要求美方停止利用上述問題干涉中國內政，官媒《新華社》報道指，美方在會上表明堅持一個中國政策。

美國白宮的聲明則指，沙利文在會面中就中國一系列行為，包括人權、香港、新疆、台灣及南海問題向中國表達關注，又向中方表明，美國會繼續與盟友及夥伴合作並提升國家力量，華府亦會繼續保持與北京的高層次聯絡，確保負責任的競爭。

美國高層官員指，今次沙利文與楊潔篪的會面，氣氛與3月阿拉斯加的會面大為不同，雙方在原則上同意兩國元首在年底前透過視像方式舉行峰會，但外界不應將拜登與習近平的會晤視為兩國關係解凍。

相關新聞：

中美角力｜拜登稱習近平同意遵守「台灣協議」

中美角力｜戴琪指中方未有遵守經貿協議承諾 將與劉鶴對話

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/中美角力｜拜登與習近平料年底前舉行視像會議-287750
#Hashtags
中美角力拜登習近平
Am730

施政報告｜北部都會區料需時20年發展　林鄭擬設滾動進度計劃

日媒料新首相明日演說　將提出新安保戰略

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
施政報告｜北部都會區料需時20年發展　林鄭擬設滾動進度計劃
Am730
Am730
日媒料新首相明日演說　將提出新安保戰略
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多