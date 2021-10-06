中美角力｜拜登與習近平料年底前舉行視像會議

據外媒引述美國政府一名高級官員表示，美國總統拜登和中國國家主席習近平預計將在年底前舉行視像會議，這位官員還表示，有關想法是拜登上個月在電話中向習近平在視像會議中提出。

沙利文與楊潔篪會面 討論港台等問題

此外，中國高級外交官楊潔篪與美國白宮國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)在蘇黎世舉行約6小時的會面。楊潔篪指中美對抗會令兩國以至全世界受損，並反對以「競爭」來定義中美關係，楊潔篪又在會上闡述中方在涉台、涉港、涉疆、涉藏、涉海、人權等問題的嚴正立場，要求美方停止利用上述問題干涉中國內政，官媒《新華社》報道指，美方在會上表明堅持一個中國政策。

美國白宮的聲明則指，沙利文在會面中就中國一系列行為，包括人權、香港、新疆、台灣及南海問題向中國表達關注，又向中方表明，美國會繼續與盟友及夥伴合作並提升國家力量，華府亦會繼續保持與北京的高層次聯絡，確保負責任的競爭。

美國高層官員指，今次沙利文與楊潔篪的會面，氣氛與3月阿拉斯加的會面大為不同，雙方在原則上同意兩國元首在年底前透過視像方式舉行峰會，但外界不應將拜登與習近平的會晤視為兩國關係解凍。

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