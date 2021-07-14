中美角力｜美參院通過禁從新疆進口產品法案 新疆：指控新疆存強逼勞動是政治鬧劇

美國參議院通過《防止強迫維吾爾勞動法》，禁止從新疆地區進口任何貨品。若眾議院都通過這項法案，就會交總統拜登簽署成法。

法案提出「可反駁推定」，指除非能提出證明，否則會假定新疆生產的所有產品都是由強迫勞動所得，根據1930年的《關稅法》，會禁止進口。

提出法案的共和黨參議員魯比奧表示，不容許任何美國公司從虐待他人當中獲利，美國的消費者亦不應在不知情的情況下，購買強迫勞動而來的產品，呼籲眾議院盡快行動。兩黨參議員預計，議案在眾議院會獲支持。

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華府早前指，北京對新疆維吾爾人和其他穆斯林少數族裔進行種族滅絕，今次措施是華府推出的新一輪懲罰。北京當局多次否認指控。

新疆批評指存在強逼勞動是政治鬧劇

新疆維吾爾自治區人民政府發言人徐貴相批評，西方國家在聯合國人權理事會會議上，指控新疆存在強逼勞動是政治鬧劇。徐貴相指，加拿大等西方國家拉幫結派，搞所謂反華共同發言，對中國攻擊抹黑，給新疆扣上侵害人權、強逼勞動帽子，上演一場喪心病狂的政治鬧劇和謊言秀，呼籲美西方社會一些人要回歸理性、回歸事實、回歸道義，摘下有色眼鏡，摒棄狹隘偏見，正視新疆顯著的人權成就。

