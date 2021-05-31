保母認掟幼嬰落軟墊還柙候判 官斥違反誠信或判即時監禁

上月網上瘋傳一條影片，顯示一名保母反覆將嬰兒摔向地上軟墊。涉案56歲保母被控一項虐兒罪，案件今於觀塘法院提堂。涉案保母認罪，裁判官斥其違反誠信，明言可能判處即時監禁；案件押後至7月16日判刑，期間為被告索取背景、精神及心理報告，被告須還柙。

相關新聞：網上熱話｜社區保母疑搖住餵奶 將嬰兒掉落軟墊 (有片)

56歲保母鍾照萍被控一項對所看管兒童或少年人襲擊罪，指她於今年6月18日在觀塘翠屏南邨翠坑樓一單位內，故意襲擊8個月大女童X，使X受到不必要苦楚。案情指，女嬰父親透過Facebook聘請被告照顧X，案發後透過閉路電視得知被告把X重複撻落地上膠墊，即時解僱被告及帶X到醫院驗傷，X沒有表面傷痕。

求情指一時難以控制情緒

辯方求情時指，被告的好朋友案發前剛過身，被告當日情緒欠佳，由於女嬰哭泣，導致被告難以控制情緒，而將女嬰撻落膠墊，認為案件屬單一事件。裁判官屈麗雯則指，僱主委託被告照顧女嬰，是信任的表現，被告有責任照顧好女嬰，認為案件涉被告違反誠信，明言可能判處即時監禁。