信不信由你｜印度神童講中比特幣創新高 預言11月有大回調

「印度神童」阿南德(Abhigya Anand) 上月21日，曾發布預言影片及文章，曾提到加密貨幣走勢及前景，預言價格會在11月底前破紀錄，3日後，中國人民銀行發布《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，明令要打擊虛擬貨幣。

接連不利消息，加上美股大市大幅回調，導致比特幣在內的虛擬貨幣瞬間急瀉，幾乎失守4萬美元大關。豈料，比特幣10月初竟突然反彈，比特幣20日晚更升至66,974美元，打破今年4月64,888美元的歷史高位。

預言加密貨幣11月21日有大回調

不過，阿南德同時預言市場將於11月21日有大回調，但這將有助於加密貨幣的未來發展，否則會如同「鬱金香狂熱」般面臨泡沫化，阿南德提醒加密貨幣投資者，他「不建議將畢生積蓄投資在不穩定的東西，這類似賭博。」

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