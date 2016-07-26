信不信由你｜印度神童預言點名台灣 預言呢個月分全球將再爆疫情

「印度神童」阿南德(Abhigya Anand)過去曾預言新冠疫情爆發成真，受到各界關注。他早前點名稱，印度、美國、日本和英國將於上月底起再爆新一波疫情；惟禍不單行，阿南德早前再出預言，稱全球第三波疫情將於明年4月才真正發生，屆時全球將出現戲劇性變化，成為世界歷史的轉捩點；而今年6至11月的只是第二波的餘波。

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阿南德日前上載新片，指疫苗長遠來說或會帶來傷害，預言疫苗率最高的國家仍會被數波疫情淹沒，還預測烏拉圭、匈牙利、塞舌爾等國，未來恐成為染疫死亡率最高的國家。阿南德還特別點名台灣，建議台灣與其他東南亞國家遵循傳統方式對抗新冠病毒，將會看到很大效果。

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他又預言，明年4月第三波疫情後，要待2023年4月23日，經濟才會開始復甦。