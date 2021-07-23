修例風波｜被《路透社》揭曾認錯 林鄭：或立法規管媒體

特首林鄭月娥出席電台節目，談到兩年前推動修訂《逃犯條例》引起社會風波，她表示至今都不認為當初提出修例是錯，只承認向人們宣傳及解說做得不足，給予了另一些人有漏洞，強調自己已為解說得不好負責。對於當時《路透社》獲得一段錄音，顯示林鄭月娥與商界會面時稱「自己犯了不能原諒的錯」，林鄭月娥表示，那是個閉門會議，但公開錄音顯示了一些媒體的誠信及道德問題，可能要立例規管媒體行為。

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林鄭月娥稱：「我不認為它是個錯誤決定去推動修訂《逃犯條例》，我們向人們宣傳及解說做得不好，然後給予了另一些人一個漏洞，我已為解說得不好負責」。談到《路透社》的錄音時，林鄭月娥指：「那是個閉門會議，我不是說閉門會議說的是謊話，但公開錄音顯示了一些媒體的誠信及道德……媒體不應報道那種方式得來的東西，我現時更了解媒體運作，可能需要在此基礎上引入一項法律。」

否認用警隊回應政治問題

此外林鄭月娥指，反修例期間警方受到不公平對待，認為同情暴徒的人以及反抗或與警方對立的人，欠警隊一個道歉，她又否認自己用警隊回應政治問題，強調當時示威者擲磚、縱火等是治安問題，並非政治問題。

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據路透社當時公開的錄音，顯示疑為林鄭月娥與商界人士閉門會面的講話時，提及自己「犯了不能原諒的錯，令香港陷入浩劫」，並指「若果可以選擇，我第一件事是辭職。」