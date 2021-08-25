修樹奪命工傷｜車Cam片去向成疑 死者家屬斥康署警方卸責

西營盤早前發生致命意外，兩名修樹工人工作期間，升降台吊臂懷疑斷裂急墜，導致1死1傷。肇事升降台後方的政府車輛剛好拍攝到事發經過，事發當日在網上流傳的片段，便是該車行車紀錄儀片段的部分片段。死者家屬昨向傳媒透露，早前向康文署及警方追查相關車Cam片，冀詳盡了解事發經過，惟雙方均稱沒有相關紀錄，家屬質疑做法荒謬及不能接受。

死者家屬昨引述康文署答覆稱，已把意外時停泊在後方的政府車輛的車cam片交警方調查，署方沒有備分。不過警方西區重案組則向家屬表示，警方只有網上流傳的片段；至於家屬要求的車Cam原片，警方則指已被刪除。

康文署深夜回覆傳媒查詢指，因警方正在調查有關意外事件，故未能提供行車記錄記憶卡進一步資料。警方則回覆稱，會追查任何有機會攝錄到案發經過的影像及片段。

消息：警方網罪科正嘗試修復片段

據了解，意外時停泊在後方的政府車輛行車紀錄記憶卡，帶有自動清除功能，在記憶卡容量已滿時會自動刪除片段；事發當日警方取走記憶卡前，拍攝意外一刻的片段已遭清除。據悉，警方網罪科正嘗試修復記憶卡。

康文署否認升降台曾改裝

至於升降台廠商早前回覆死者家屬指出，涉事升降台已出產30年，並認為吊臂斷裂的地方不是最受力之處，相信吊臂曾以燒焊改裝，斷裂位置疑為燒焊位，才會釀成慘劇。康文署回覆稱，涉事升降台車於2010年交付後才使用，屬全新車輛，升降台、機械搖臂均沒有進行任何額外加固改裝。

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