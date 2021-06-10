傳下月安排區議員宣誓擁護效忠 170人或涉初選被DQ

規管區議員宣誓擁護《基本法》、效忠香港的《2021年公職修例》已於上月刊憲，有報道指政府將於下月安排區議員宣誓，並將參與「泛民主派初選」、借出議員辦事處協辦初選，以及簽署抗爭聲明三者納入「負面清單」，即最少會有170名區議員或因此被DQ(取消資格)。民政事務局長徐英徫昨於立法會回應傳媒時指，不要猜測是否有大規模DQ及補選，會適時公布宣誓安排。



消息指，政府有意將參與立法會「民主派35+公民投票(初選)」、借出議員辦事處協辦初選、簽署「墨落無悔 堅定抗爭」抗爭派立場聲明書三者納入《2021年公職修例》的「負面清單」，即將有逾170名區議員會因上述行為而被當局DQ。至於將「光復香港 時代革命」作為政綱是否同屬負面清單之列，則仍在研究。

涉11名區議會主席

據了解，有被DQ風險的，包括11名區議會主席、7名副主席；至於政黨方面，公民黨及新民主同盟以政黨名義簽署「抗爭聲明書」，料兩黨所有共27名區議員全數DQ。而泛民大黨「民主黨」則有52名區議員曾借出議辦，或會DQ至僅餘下31人。泛民主派於19年選舉取得共389個區議會議席，減去早前辭職及被DQ後，將只餘約170席。

徐英徫昨回應事件時指，因為宣誓涉及大量區議員，需要時間安排，會適時公布詳情；至於大規模DQ後會否補選，「我哋就唔好有一個咁嘅猜測」，並稱補選事宜由政制及內地事務局負責。