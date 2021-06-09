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傾城之戀2021？深圳男老作疫情大擴散原因被拘留5天
2021-06-09
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傾城之戀2021新冠肺炎廣州深圳偷情造謠
傾城之戀2021？深圳男老作疫情大擴散原因被拘留5天
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廣州持續進行大規模檢測。(中新社)

廣東新冠肺炎本土疫情傳播鏈目前有兩條，分別是廣州荔灣區早茶傳播鏈及深圳鹽田港國際貨輪傳播鏈，其中早茶傳播鏈已擴至廣州市內多區及佛山、湛江、茂名。不過，內地社交平台近日出現一篇題為《傾城之戀2021》的文章，似是而非地講述廣州荔灣區疫情傳播到南沙區的原因，甚至指深圳疫情也屬同一傳播鏈。由於這篇文章流傳甚廣，且不少人信以為真，深圳警方著手調查，並於昨日通報結果，指文章內容不實，是深圳寶安區一名42歲姓李男子編造，李男亦對造謠一事供認不諱。深圳警方已以「虛構事實擾亂公共秩序」，對李男行政拘留5天。

《傾城之戀2021》內容指，廣州南沙一名「包租公」包養了一名住在荔灣區的情婦，上月25日去荔灣偷情時，兩人一起「去了那家茶餐廳吃飯，與攜帶病毒的大媽在紅塵中擦身而過」。包租公之後發現衛生部門追查去過該茶餐廳的人，為怕妻子知道他出軌，於是瞞報，「終於，隱秘傳播的十天惹了大禍，他跟他全家都被確診了……整個南沙封城了」，而情婦則因為十分孤寂而去了深圳福田、羅湖等地玩了幾天，結果「兩座數千萬人口的城市，因為他們偷偷模模的愛情，瞬間，傾覆了」。

內地網民反應：

客*****君：拘留五天便宜他了

羽**喬：這才關五天估計不夠反省吧，浪費了多少人力物力財力啊，還有造成多少人的恐慌

水***V：我就說廣州通報的確診軌跡都沒有說到過深圳，這個所謂傾城之戀小作文就有點假啊！

華**興：《傾城之戀》不是網路流量黨一貫作風嗎？我檢測做完了，才知道網路上流傳的這篇文章，有很多人在相互轉發和討論，就整個傳播氣氛來說，主要以一種獵奇心理狀態為主

八****人：目前為止，因對各種事件造謠被逮進去的，九成九是男性，也是無語了。是沒有工作嗎這麼閑

S*******************t：我是男的，但我也不得不說，有些不學無術的男孩，男生，男人，真的很cheap

百***台：這種時候，拿著大家關心的事造謠，這種人得多深井冰(註：「神經病」諧音)，多蠢，多險惡！

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警方通報調查結果。(互聯網)
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警方通報調查結果。(互聯網)
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網上流傳的涉事文章。(互聯網)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/傾城之戀2021？深圳男老作疫情大擴散原因被拘留5天-271260
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