元朗暴動 官斥白衣人行私刑令市民恐慌須嚴懲 七被告囚3年半至7年

前年7.21白衣人暴動案，8名被告被控暴動及有意圖傷人等罪，其中2人認罪，5名被告審訊後裁定罪名成立，案件昨在區域法院判刑。法官葉佐文直斥部分被告行為喪失理智，屬無差別襲擊，引起巿民極大恐慌，須判處阻嚇性刑期，最終7名被告被判囚3年6個月至7年不等。至於早前脫罪的被告王志榮，律政司已就裁決提出上訴。

案中8名被告，只有王志榮脫罪，鄧懷琛被判監7年，達區域法院最高刑期；蔡立基被判監6年；開審前已承認暴動罪的兩名被告林觀良及林啟明，各判囚4年8個月。外號「飛天南」的吳偉南判囚4年；鄧英斌及黃英傑分別判監3年9個月和3年6個月。



法官葉佐文表示，從閉路電視可見當日白衣人帶著自製標語，浩浩蕩蕩走到車站，自組武裝力量，宣稱要自行執法保衛家園，警察淪為配角。他們又在手持的藤條上綁上國旗，一邊搖旗吶喊，一邊襲擊無辜市民；而被困在車廂遭圍毆的市民，不敢越過他們，是屬於非法禁錮。葉官指香港是法治社會，如此放肆的集體私刑引起巿民極大恐慌，必須判處阻嚇性刑期。



被判以區域法院最高刑期7年的鄧懷琛，法官指以主犯身份主動參與指揮白衣人襲擊黑衣人，目睹其他「白衣人」在受害人倒地後仍繼續施襲，法庭認為是喪失理智的無差別襲擊。而被告林啟明和鄧英斌手持木棍出現，反映2人是有預謀使用武力；而黃英傑和蔡立基雖然沒有手持木棍，但與其他持棍的「白衣人」結伴，反映他們樂於同行。另外，林觀良、林啟明本判處最高刑期7年監禁，由於他們開審前承認暴動罪，扣減三分一刑期後囚4年8個月。法官指他們輪流入車廂揮棍、擲物、追打其他人，喪失理智地無差別施襲。同案另一被告王志榮早前裁定罪名不成立，律政司已就裁決提出上訴。



被告家屬批裁決不公

刑期最重的鄧懷琛，其妻子判刑後召開記者會批評判決不公，認為7年監禁太重，聲淚俱下形容是「冤案」。她指丈夫只是小村民、小商人，當日他們在經營燒烤場，聞地鐵站有人擲雜物入場內，丈夫於是上車站大堂查看，事件不幸公諸於世。她指自己希望就判刑上訴，但欠資金。事件中一位傷者蘇先生則指，當日只是放工行經鳳攸北街，遭白衣人無故追打，「身體基本上已經完全痊愈，但心靈上、心理上難復元。」