元朗721白衣人案｜3被告提上訴 鄧英斌蔡立基上訴獲許可

前年721元朗白衣人襲擊案，7名白衣人暴動罪成，其中40歲蔡立基及61歲鄧英斌，分別判囚6年及3年9個月。律政司確認，已收到鄧英斌就定罪申請上訴許可的通知，以及蔡立基就定罪及刑罰申請上訴許可的通知。另外，同案被判處刑罰最重的鄧懷琛亦正就刑期申請上訴。

鄧英斌暴動及有意圖而傷人罪成，判監3年9個月，他求情時稱，案發當晚是聽到「好似有人入元朗搞事」遂前往了解，惟遭法官質疑為何會拿着木棍，是否想憑一人之力保護整個元朗。

蔡立基暴動及有意圖而傷人罪成，判監6年。蔡求情時稱自己孝順父母，但法官表示不接受，又指被打的人都有父母，不能作為求情理由。

鄧懷琛兩項暴動、有意圖傷人及串謀有意圖傷人罪成，合共判監7年，屬區域法院最高刑期。鄧懷琛於求情時被法官反駁，鄧於英龍圍非法禁錮救護員，屬於加刑因素，認為被告在案件中是指揮的角色，故判刑會比其他被告重。

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