內地即日實施《反外國制裁法》 可查封境內財產 禁止交易合作

全國人大常委會今日開會表決通過《反外國制裁法》等多部法規，自公布日起施行。《反外國制裁法》全文今晚公布，內容強調，若外國國家違反國際法和國際關係基本準則，以各種藉口或者依據其本國法律，對中國進行遏制、打壓，對中國公民、組織採取歧視性限制措施，干涉中國內政，中國國務院有關部門有權對直接或間接參與制定、決定、實施相關措施的個人或組織，列入反制清單，採取一種或幾種反制措施，同時可以將相關個人的配偶和直系親屬，相關組織的高級管理人員或實際控制人，相關個人擔任高級管理人員的組織，相關個人和組織實際控制或參與設立、運營的組織，作出反制措施。

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反制措施包括：不予簽發簽證、不准入境、註銷簽證或驅逐出境；查封、扣押、凍結在中國境內的動產、不動產及其他各類財產；禁止或者限制中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；其他必要措施。

任何個人或組織不得幫外國制裁中國

此外，《反外國制裁法》規定，任何組織和個人不得執行或協助執行外國國家對中國公民、組織採取的歧視性限制措施，否則受害中國公民、組織可向法院提出訴訟，要求其停止侵害、賠償損失。中國境內的組織和個人應當執行國務院有關部門採取的反制措施，否則國務院有關部門依法處理，限制或者禁止其從事相關活動。任何組織和個人不執行、不配合中國實施反制措施者，依法追究責任。

官媒：反外國長臂管轄法律鬥爭的利器

官媒《環球時報》認為，《反外國制裁法》必將成為中國今後反制裁、反干涉、反外國長臂管轄法律鬥爭的利器，保護中國的機構和個人不受外部勢力打壓和欺凌。《環時》日前也曾發文稱，美國為首的部分西方國家近年出於政治操弄需要和意識形態偏見，既利用涉疆涉港等藉口造謠污蔑和遏制打壓中國，還多次宣布對中國有關國家機關、組織和國家工作人員實施所謂「制裁」，包括新疆生產建設兵團、華為等實體，以及香港特首林鄭月娥及新疆主要幹部，甚至全國人大副委員長等中國官員，《反外國制裁法》令中國反制裁更加「師出有名，有法可依」。