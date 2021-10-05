兩岸關係｜台指2025年解放軍有能力全面攻台

解放軍本月首5日已派150架軍機飛入台灣西南防空識別區，台灣的國防部長邱國正今日在立法院就2,400億元(新台幣，下同)海空戰力提升特別條例草案進行業務報告及接受質詢時，直言目前兩岸情勢是他從軍40年來最嚴峻，又指解放軍目前已具犯台能力，但要付出一定成本，估計到2025年其成本降低，並具全面犯台能力。他又強調，台灣軍方不會作出任何挑釁，「但是如果(被)激怒了……我也會把能力發揮出來」。

台擬全力生產反艦導彈

國防部在報告書中提到，2025年後，解放軍區域拒止、反介入及封鎖控制台海周邊能力日趨完備，尤其075型兩棲攻擊艦陸續成軍，三棲快速多點犯台能力驟增，對台灣防衛作戰形成重大挑戰。面對解放軍增強犯台實力，國防部將64%預算分配至自製反艦武器，其中岸置反艦導彈系統(雄二、雄三及增程型雄三)佔比最多，達34%、共797億元。邱國正表示，對海空戰力提升有幫助、能馬上生產的，一定列為優先項目，故挹注大量經費研製雄風導彈。

對於習近平和拜登就台灣議題交談，雙方同意遵守「台灣協議」一事，邱國正回應稱，不知道相關內容，但台灣軍方會做好軍事準備，「最好的努力就是強化戰備」。

蔡英文籲北京克制 避免擦槍走火

另外，蔡英文總統繼在美國《外交》雜誌撰文，強調台灣民主和生活方式一旦受到威脅，必將傾盡全力自我防衛後，今日再於民進黨中常會上表示，解放軍機不斷侵擾台灣西南空域，已成為國際社會共同關注議題。蔡英文批評，對岸做法已嚴重破壞區域的和平穩定，「我要正告北京當局，務必要有所克制，避免擦槍走火」。

相關新聞：