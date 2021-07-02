公然盜竊｜兩男高買滿手賊贓施施然離開商店 罰則等同「牛肉乾」助長歪風 (有片)

美國加州洛杉磯竟然有人在光天化日下公然盜竊，完全目無法紀。網上瘋傳片段可見兩名男子周一在百貨商店TJ Maxx，雙手拿著大堆衣服，其中一人更背著一個裝滿東西的大袋，就這樣在客人和店員的眾目睽睽下，施施然步出店門。拍片的人說，要看他們有幾離譜，跟著他們到停車場，見到兩名竊匪就這樣上車離開。

洛杉磯警長Jerretta Sandoz看完片段後說，他們連跑也沒有，就這樣步行離開，「這發出一個訊息，罪犯贏了」。加州近年店舖高買個案不斷上升，很多人指此現象在2014年後開始，因法例將少於950美元(約7,400港元)的財產偷竊罪由重罪改為輕罪。Sandoz指，若上述兩名竊匪被捕，罰則可能等同違反交通規則的「牛肉乾」，所以匪徒不放在眼裡。

商店有買保險任偷

Sandoz指在上周四早上，一間藥房的36歲店員，嘗試阻止兩名男子偷走一箱啤酒，遭對方開槍，最後不幸死亡。律師Alexandra Kazarian說，該案顯示店員若阻止高買者偷竊，或會遭暴力對侍。他指，TJ Maxx的員工被吩咐，若遇上這些情況，不要上前阻止，因這些店舖有買保險。惟這樣做法卻助長了竊匪，因他們不會受懲罰。