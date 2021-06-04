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六四 32 湯家驊籲勿穿黑衣喊口號 傳7千警力戒備 或封維園
2021-06-04
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支聯會六四晚會湯家驊香港警察穿黑衣平反六四結束一黨專政
六四 32 湯家驊籲勿穿黑衣喊口號 傳7千警力戒備 或封維園
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昨晚多個維園足球場仍開放予市民使用。(鍾式明攝)

今天是六四事件32周年，支聯會往日舉辦的維園燭光晚會，連續兩年被警方拒絕申請，更有消息指將會安排7,000警力應對各區可能出現的「非法集結」，維園一帶佔當中約四成。支聯會副主席鄒幸彤表示，她將於晚上獨自到維園悼念，並有心理準備因此入獄。行會成員湯家驊昨重申，本港沒有法例禁止悼念六四，惟呼籲市民勿以身試法叫喊「打倒一黨專政」這類口號，以免自招嫌疑。

警方昨於社交專頁指，有理由相信支聯會原擬今晚舉行的六四燭光晚會，「會對市民的生命與健康構成重大威脅」，故禁止該集會舉行；並呼籲市民不要參與、宣傳或公布任何未經批准的集結，否則不論是否涉及暴力均屬違法。據悉，警方在各區部署7千警力，當中3千安排於維園一帶，並會因應情況封鎖維園，並指會「迅速果斷執法」。

本身是資深大律師的湯家驊昨於電台節目指，不論往何處燃點燭光悼念六四，「都係唔會犯法」，惟一旦叫喊「打倒一黨專政」，並涉及組織策劃「好多人都認同你呢個顛覆國家政權嘅目的」，就有機會觸犯「港區國安法」。他又舉例，即使分散香港各區，身穿黑衣仍有可能違反「限聚令」，勸市民別喊相關口號，以免惹人懷疑「你係咪同其他人夾埋」，並指社會不會同情違法者。


李卓人在囚以煙代燭悼六四
支聯會主席李卓人因涉多宗案件在囚，早前向傳媒表示會在今天以香煙代替燭光悼念六四；常委麥海華則於電台節目指，每個人都有自由決定悼念方式，「無辦法禁止」；鄒幸彤則堅持到維園燃點燭光悼念六四。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/六四-32-湯家驊籲勿穿黑衣喊口號-傳7千警力戒備-或封維園-270603
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