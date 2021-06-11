再倡大欖郊野公園邊陲地建屋 梁振英：要盡快讓港人看到置業希望

繼有「梁粉」之稱的全國政協委員張志剛昨日在報章撰文，批評特首林鄭月娥覓地建屋無方後，全國政協副主席、前行政長官梁振英今日在社交網站再次建議用大欖郊野公園的邊陲地建屋，惟他今次指毋須如早前建議般，要用到該處100公頃的邊陲土地，而改為是用70公頃的大欖郊野公園邊陲土地，便能提供2.5萬個每個實用面積500呎的居屋單位，加上1,000多人的低密度長者獨立住宿單位的規劃，預計近7萬人受惠，而居屋單位以成本價每呎6,000元出售。他認為「立法會沒有拉布了，這種建議更加可行」。

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據梁振英展示的相關規劃圖，該70公頃的大欖公園邊陲地在三號幹線近大欖隧道出口，鄰近西鐵錦上路站，梁振英指在大欖隧道出口的旁邊平整土地建屋，形容交通方便，毋須再做大型道路建設。他又說，自己上次提出用大欖公園邊陲地建屋後，社會上反應相當好，更有專業人士表示願意參與。他重申自己在任特首時亦提及研究在郊野公園邊陲建屋，惟被本屆政府叫停。

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梁振英強調，不反對其他增加土地供應的建議，但希望不要排除郊野公園邊陲地帶，指要讓香港人，包括年青家庭，看到置業的希望，越快越好，同時亦要讓港人看到短期內越住越大，越住越好的希望。