前刑事檢控專員梁卓然 暫委法官委任報稱已取消

前刑事檢控專員梁卓然去年離職，有報道引述消息，指梁卓然下月會出任高等法院暫委法官一事，司法機構今日發出一份新的內部通告，指梁卓然不會擔任高院暫委法官，有關委任已取消。

傳與鄭若驊意見不合

《星島日報》月初引消息報道，指前刑事檢控專員梁卓然經過九個月「冷河期」後會出任高院暫委法官，並於下月 4 日起生效，司法機構當時稱不評論有關個別委任人選的傳聞，由於梁卓然一直有傳與律政司長鄭若驊意見不合，他獲委任的消息傳出後，有親建制團體近日到終審法院請願，反對梁卓然任暫委法官。

然而，《星島日報》今日再引消息，指司法機構今日已發新通告，指梁卓然的委任已經取消，又指今次梁卓然本來獲委任為暫委法官，是終審法院首席法官張舉能拍板，而暫委法官委任不需司法人員推薦委員會審批。

去年7月，梁卓然離任刑事檢控專員一職，當時有傳媒獲得梁卓然向律政司發出的內部文件顯示，據悉他透露自己與律政司長鄭若驊在工作上意見不合，情況在一段時間後仍未得到改善，決定於去年底正式離任。

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