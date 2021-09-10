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前海合作區面積大增 發改委：為港創造更多機遇
2021-09-10
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前海合作區面積大增 發改委：為港創造更多機遇
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前海合作區面積大增，發展空間更大。(中新社)

內地近日公布《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》及《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，內容包括將前海合作區面積由14.92平方公里擴展至120平方公里。國家發改委副主任、粵港澳大灣區建設領導小組辦公室副主任叢亮昨表示，這除了有利於為進一步加深前海改革開放提供更大發展空間外，還有利於為香港創造更多機遇，推動香港更好地融入國家發展大局。
 

國務院新聞辦公室昨在北京舉行記者會，並連線廣東、香港及澳門相關官員，介紹橫琴及前海合作區情況。叢亮提到，中共總書記習近平極為重視粵港澳重大合作平台的建設，親自推動設立橫琴和前海合作區，親自主持會議審議通過兩份方案，並多次強調，開發建設橫琴的初心，是為澳門產業多元化發展創造條件，而前海則要依托香港、服務內地、面向世界，進一步促進粵港、深港合作，打造改革開放新高地。


逾800畢業生已於大灣區就業
對於前海擴區，叢亮稱，經過十多年開發和建設，區域範圍限制已成制約前海改革發展的突出問題，並令通過前海進入內地市場的港企，發展需求難以得到充分滿足，擴區既可讓前海制度創新和產業升級的空間更大，更好地在重大改革方面先行先試，亦令可供產業發展的用地大增，為香港經濟發展提供有力支撐。

香港政務司長李家超則介紹，前海註冊港企已達1.15萬家，還有不少香港青年在「前海深港青年夢工廠」及其他創新創業基地落戶，孵化出不少成功企業，而年初的「大灣區青年就業計劃」近3,500個職位空缺，吸引逾2萬港人申請，至今已有八百多名大學畢業生入職，其中530人在深圳工作。


賀一誠多次提出發展中醫藥
橫琴方面，叢亮談到方案支持澳門發展四大新產業的原因，稱「科技研發和高端製造業」是創新發展的重要載體及澳門希望發展的領域，「文旅會展商貿業」在澳門具較好發展基礎，屬相對優勢產業；「現代金融」和「中醫藥等澳門品牌工業」則已於澳門社會形成廣泛共識，是經濟發展主攻方向，「特別是賀一誠行政長官多次提出要發展中醫藥產業，近期已經主動採取了一系列措施」。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/前海合作區面積大增-發改委：為港創造更多機遇-284192
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