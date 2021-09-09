前海合作區面積大增 發改委：為香港創造更多機遇

中共中央、國務院近日公布《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》及《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，將前海合作區面積由原來的14.92平方公里擴展至120平方公里，國家發改委副主任、粵港澳大灣區建設領導小組辦公室副主任叢亮表示，這除了有利於為進一步加深前海改革開放提供更大發展空間外，還有利於為香港創造更多機遇，推動香港更好地融入國家發展大局。

習近平極為重視橫琴和前海合作區

國務院新聞辦公室今午在北京舉行記者會，同時連線廣東、香港及澳門分會場，由相關官員介紹橫琴及前海合作區情況。叢亮提到，中共總書記習近平極為重視粵港澳重大合作平台的建設，親自推動設立橫琴和前海合作區，親自主持會議審議通過兩份方案，並多次強調，開發建設橫琴的初心，是為澳門產業多元化發展創造條件，而前海則要「依托香港、服務內地、面向世界」，進一步促進粵港、深港合作，打造改革開放新高地。

叢亮就前海擴區指出，經過十多年開發和建設，區域範圍限制已成制約前海改革發展的突出問題，同時令通過前海進入內地市場的港企，發展需求難以得到充分滿足，擴區可讓前海制度創新和產業升級的空間更大，更好地在重大改革任務方面「先行先試」，而可供產業發展的用地大幅增加，能為香港經濟發展提供有力支撐。

逾800畢業生已於大灣區就業

香港政務司長李家超則介紹，目前在前海註冊的港企多達1.15萬家，包括法律、建築、金融、物流、信息、科技等服務行業，還有不少香港青年在「前海深港青年夢工廠」及其他創新創業基地落戶，孵化出不少成功企業。他又提到，年初的「大灣區青年就業計劃」近3,500個職位空缺，吸引逾2萬港人申請，至今已有八百多名大學畢業生入職，其中530人在深圳工作。

「深港通」北向交易突破28萬億人民幣

至於深港兩地的金融合作，李家超表示，一直非常緊密，並取得不少成果，例如在兩地市場互聯互通方面，「深港通」自2016年啟動以來，一直運作順暢，不斷擴容，自推出以來到今年7月底，「深港通」北向交易累計成交突破28萬億元人民幣，南向交易累計成交超過8.3萬億港元。

賀一誠多次提出發展中醫藥

橫琴方面，叢亮談到方案明確支持澳門發展四大新產業的原因，指「科技研發和高端製造業」是創新發展的重要載體，也是澳門希望發展的領域，「文旅會展商貿業」在澳門具較好發展基礎，屬於相對優勢產業；「現代金融」和「中醫藥等澳門品牌工業」在澳門經濟比重雖然不高，但澳門社會已形成廣泛共識，將這些產業作為發展的主攻方向，「特別是賀一誠行政長官多次提出要發展中醫藥產業，近期已經主動採取了一系列措施」。