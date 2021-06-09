更新｜前立法會議員黃宜弘病逝 行政長官深切哀悼

【12:48更新】行政長官林鄭月娥對黃宜弘辭世表示深切哀悼。她表示，黃宜弘長期積極參與公共和社區服務，在不同公職崗位促進了香港中華總商會和政府之間的溝通，表現卓越。她又稱，黃宜弘曾任前立法局、臨時立法會及特區立法會議員，見證香港回歸祖國；亦曾擔任港區人大代表，參議國事，為國家發展作出貢獻。黃宜弘在2003年獲頒授金紫荊星章。

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【11:12更新】前立法局、臨時立法會及立法會議員、前港區人大代表黃宜弘，近日因為癌細胞擴散至腦部逝世，終年82歲。據悉，黃宜弘的太太梁鳳儀寫信向親友傳達噩耗，提到黃宜弘5年前曾患肺癌並曾治癒，但今年初發現癌細胞擴散至腦部，他已在美國的醫院昏迷不醒兩個多月，並在當地醫院病逝。港區人大代表團長馬逢國、港區人大代表廖長江以及立法會議員黃國健，亦向傳媒證實黃宜弘病逝消息。

黃宜弘為前立法局、臨時立法會及立法會前議員，一直循商界(二)的功能組別，即香港中華總商會的界別參選。他在2003年《基本法》第二十三條立法審議期間，曾被傳媒拍攝到在車上舉起中指，指向圍堵立法會的群眾，事後他向市民道歉。

黃宜弘自1998年起擔任港區人大代表，直至2013年。