加澳登場｜Twitter首推付費服務增撤回推文功能

上星期有iOS用戶發現，Twitter程式上新增了一個購買選項，名為「Twitter Blue」， 只需3.49 元加幣或4.49 元澳幣，就可以使用Twitter額外的功能，是Twitter首次推出增加新功能的收費服務。

新的訂閱服務功能Twitter Blue率先在加拿大和澳洲推出，以月費形式收費，付費用戶將擁有在30秒內撤回推文的功能，其他新功能包括保存推文的書簽功能，以及「閱讀器模式」，令閱讀內容變得更加容易。用戶同時可以在手機自定Twitter應用程式圖標以及主題顏色，包括黃色、橙色、紅色、紫色或綠色等。Twitter希望開發新功能，可以吸引更多用戶，同時令公司收入來源多元化。

Twitter目前尚未宣布美國訂閱費用，不過蘋果的應用程式商店顯示，Twitter Blue在美國月費為2.99美元，折合約23.3港元。

Twitter在今年初訂下目標，預計在2023年底前，日活躍用戶要達到3.15億人、全年營收要翻倍成長至75億美元。