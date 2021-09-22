北京堅決反對台灣加入CPTPP

台灣昨日以「台澎金馬個別關稅領域」(TPKM)名義，向新西蘭遞交文件，申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》(CPTPP)。在北京，外交部堅決反對台灣地區加入任何官方性質的協定和組織，堅決反對任何國家與台灣進行官方往來，強調「世界上只有一個中國，台灣地區是中國不可分割的一部分，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識」。

台官員料入CPTPP成功率高於10%

對於台灣能否順利加入CPTPP，行政院長蘇貞昌表示，政府為加入CPTPP，在修訂法規等各方面都準備了很久，亦有循非正式管道與各會員國不斷磋商，「希望能順利」，反觀北京上周申請加入的動作卻比較突兀，「有的會員國反應也不是很好」。台灣的國發會主委龔明鑫估計，台灣成功加入CPTPP的機率高於10%，但能否高於30%，「我們盡量來努力」。國民黨立委曾銘宗則認為，機率低於10%。

CPTPP前身為《跨太平洋夥伴關係協定》(TPP)，美國2017年退出TPP後，由日本牽頭整合，改組為CPTPP，成員國包括日本、加拿大、澳洲、新西蘭、馬來西亞、新加坡、越南、汶萊、墨西哥、智利、秘魯。目前CPTPP存放國為新西蘭，輪任主席國為日本。

蔡英文指有充足信心能夠加入CPTPP

台灣的蔡英文總統在Facebook發文，指申請加入CPTPP是台灣對外經貿戰略的重要目標，「遞件，就代表我們有充足的信心，要跨出走向世界的重要一步」。

她表示，台灣自2016年起就在經濟、社會及法制層面做好加入CPTPP的準備，此時此刻申請加入CPTPP，就是「水到渠成」的時候。她又指出，去年CPTPP的11國佔台灣貿易總額四分之一，雙邊投資額15.7%，未來隨著成員國可能增加，貿易總額和雙邊投資比重亦會提高，故加入CPTPP絕對有利於台灣的全球經貿布局。

此外，CPTPP成員多為先進經濟體，會探討包括電子商務、競爭政策、政府控制事業、勞工、環境、法規調和、透明化和反貪腐等許多超過世貿(WTO)規範的議題，加入CPTPP可加速台灣跟國際接軌，布局先進經濟體。

蔡英文：CPTPP有台灣影響力將更大

她還提到，台灣是全球25大經濟體，亦是全球供應鏈中不可或缺的一員，而根據WTO-OECD建構的產業價值鏈分析，以台灣在全球價值鏈的參與，與CPTPP的成員相比，可排上第2名，「CPTPP有了台灣，不僅影響力會更大，也能夠對高品質的全球自由貿易，有更多貢獻」。

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