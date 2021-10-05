區議員宣誓｜港府追討郭天立逾10萬元已批款項

前九龍城區議員郭天立早前宣誓，被當局裁定其宣誓無效及搋奪議員資格後，再被政府追討逾10萬元薪津。郭天立表示，九龍城區議會秘書處去信指，按其任內比例可領約41萬實報實銷營運開支，惟當局早前已發還約52萬元，要求郭退還差額。郭天立表示願意歸還預領開支、「資本物品」等款項，惟對當局做法表示驚訝，又質疑相關實報實銷的開支包括辦事處租金、議員助理薪酬等，當局認可有關款項用於公務、符合職能才會發還開支，不排除就相關安排提出司法覆核。

郭天立補充，若政府追討相關實報實銷的款項，自己是否需要議助歸還工資，批評相關做法並不合理。他指，秘書處亦要求歸還議辦的電腦，以及約6萬元的預支款項，自己將會如期歸還此兩項涉款。民政事務總署指，不會評論個別個案情況，會按法例及根據相關指引作適切處理。

相關報道：