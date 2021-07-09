南海仲裁5周年｜布林肯撐菲律賓籲中方停止挑釁 趙立堅轟挑撥搞事

南海仲裁案裁決5周年，美國國務卿布林肯就事件發聲明，指責中國一直在脅迫、恐嚇東南亞沿海國家，威脅南海這條重要國際通道的航行自由，呼籲中方遵守國際法，停止挑釁行為，並尊重所有國家的權利。他重申支持5年前的裁決和前總統特朗普的立場，警告若有人在南海武裝攻擊菲律賓武裝部隊、公共船艦或飛機，美方將按《美菲共同防禦條約》履行共同防禦承諾。

菲律賓向荷蘭海牙國際法庭常設仲裁法院提出的南海仲裁案，在5年前的今日獲裁定，中國在南海主張的「九段線」無法律依據，已在《聯合國海洋法公約》對海洋區域權利作出全面分配後「歸於消滅」。中國不接受、不承認裁決，多次重申「南海諸島自古以來就是中國領土」。九段線幾乎囊括整個南海，範圍內的島礁多與菲律賓、越南有主權爭議。

在北京，外交部發言人趙立堅今日炮轟，美方的聲明罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，違反和歪曲國際法，違背美國政府長期以來在南海主權問題上不持立場的公開承諾，蓄意挑動南海領土主權和海洋權益爭端，挑撥地區國家間關係，破壞地區和平穩定，極不負責任，中方對美方錯誤行徑表示強烈不滿和堅決反對。

中方斥當年枉法裁判

趙立堅強調，南海仲裁案違背國家同意原則，仲裁庭越權審理，枉法裁判，在事實認定和法律適用上存在嚴重謬誤，違反《聯合國海洋法公約》和國際法作出裁決，「是非法的，無效的，是廢紙一張。中國不接受不參與仲裁案，不接受不承認該裁決。中國在南海的主權和權益絲毫不受該裁決影響，中國也不接受任何基於該裁決的主張或行動」。

他還指責，美國動輒派大規模先進艦機到南海搞軍事偵察演習，非法闖入中國領海、領空及島礁鄰近海空域，今年以來，美方對華海空抵近偵察近2,000次，針對中國的大規模海上軍演超過20次，美方還濫用帶有冷戰色彩的雙邊軍事協議，對中方威脅使用武力暴露出赤裸裸的強權邏輯和霸權行徑，「究竟是誰在南海搞脅迫和恐嚇，又是誰在威脅航行自由與安全？真相不言自明」。

他並指出，在包括中國在內的地區國家共同努力下，一段時間以來，南海一直保持暢通安全，沒有聽說有任何船隻在南海航行受阻，安全受到威脅，美方所謂「南海航行自由受到威脅」的說法，根本站不住腳。

