印太角力｜美英助澳建核潛艇 中國：是赤裸裸核擴散行徑

美國、英國與澳洲建立新安全聯盟，為澳洲發展核潛艇艦隊，中方批評是違背了《不擴散核武器條約》，是赤裸裸的核擴散行徑。

中國常駐維也納聯合國代表王群，在國際原子能機構理事會上指，防止核武器和核技術擴散是《不擴散核武器條約》宗旨，亦是締約國應盡的核心義務，美英作為締約方及核武器國家，公然幫助澳洲這個沒有核武的國家，建造核動力潛艇，顯然會造成核材料及核技術擴散，不僅違背條約宗指及核心義務，而且有損以條約為核心的國際核不擴散機制及努力。

王群：中國堅定維護國際核不擴散機制

王群重申中國堅定維護國際核不擴散機制，嚴重關切這一事態發展，同時國際原子能機構作為履行條約核不擴散和保障監督義務的國際組織，也有責任、有義務對美、英、澳違背條約義務的行徑公開表明其嚴正立場。

王群又強調，三國赤裸裸的核擴散行為，對朝鮮半島核問題和伊朗核問題的解決，將造成嚴重負面影響，再次證明三國在核出口問題上採取「雙重標準」，並將此作為地緣政治博弈工具，是極其不負責任的行徑。

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